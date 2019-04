Mineva 80 let od rojstva pevca soula Marvina Gayea

Los Angeles, 2. aprila - Pred 80. leti se je rodil ameriški pevec in producent Marvin Gaye. Glasbenik, ki so ga nekateri oklicali za princa soula, je v karieri nanizal vrsto uspešnic, med njimi I Heard it Through the Grapevine, Ain't No Mountain High Enough, What's Going On in Sexual Healing. Končal je nesrečno - leta 1984 ga je v prepiru ustrelil oče.