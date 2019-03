Na Dunaju opera in balet pod zvezdami

Dunaj, 30. marca - Pred Dunajsko državno opero je tudi letos do septembra in nato še konec decembra mogoče na velikem zaslonu v živo in brezplačno spremljati izbrane operne in baletne predstave. Najbolj zveneči imeni letošnjega programa sta španski operni pevec Placido Domingo in ruska operna diva Anna Netrebko, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj Eurocomm PR.