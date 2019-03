Tudi letos akcija zbiranja rabljenih očal za prebivalce gospodarsko manj razvitih držav

Ljubljana, 29. marca - Tudi letos poteka vseslovenska dobrodelna akcija zbiranja rabljenih očal za ljudi iz gospodarsko manj razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti okulistične oskrbe in ustreznih očal. Trgovec Hofer jo v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Trnovski zvon pripravlja že sedmič zapored, potekala pa bo do 6. maja, so sporočili iz družbe.