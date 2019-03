Čez vikend zapora hitre ceste Razdrto-Ajdovščina, dela bodo znova zaprla štajersko avtocesto

Ljubljana, 29. marca - Darsovi delavci bodo za vikend na odseku hitre ceste Razdrto-Ajdovščina postavljali delovno zaporo, ki je potrebna za pripravo na začetek del gradnje treh poskusnih polj protivetrne zaščite. Cesta bo zato v obe smeri zaprta. Od danes zvečer do nedelje popoldne bo zaradi del zaprta tudi štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.

V času postavljanja delovne zapore na hitri cesti Razdrto-Ajdovščina bo cesta predvidoma do nedelje zvečer zaprta v obe smeri, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti, ko se bodo začela dela, pa bo na hitri cesti polovična zapora.

V okviru popolne zapore hitre ceste bo Dars dokončno saniral tudi posledice hujšega požara tovornega vozila v predoru Barnica, ki se je zgodil konec prejšnjega meseca, poškodovana je bila predvsem oprema predora, so za STA povedali na Darsu.

Dela zahtevajo popolno zaporo hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava, torej tako proti Novi Gorici kot tudi v obratni smeri, proti Razdrtemu. Odsek hitre ceste bo zaprt za ves promet in v obe smeri od sobote od 6.30 do nedelje zvečer, predvidoma do 20. ure.

Iz smeri Ljubljane ter Kopra bo možen izvoz na priključku Razdrto, uvoz nazaj na avtocesto pa na priključku Vipava. Iz smeri Nove Gorice lahko vozniki zapustijo hitro cesto na izvozu Vipava, nadaljujejo pot po vzporedni cesti vse do priključka Razdrto ter se ponovno vključijo na avtocesto za smer vožnje proti Ljubljani ali Kopru. Za tovorna vozila je predviden obvoz preko Fernetičev.

Poskusna polja protivetrne zaščite bodo postavili na viaduktu Lozice, ob strelišču Mlake in na polkilometrskem odseku med Logom in Vipavo. Dela, skupaj z DDV vredna 5,2 milijona evrov, se bodo začela istočasno na vseh treh lokacijah - najprej ob vozišču hitre ceste iz smeri Razdrtega proti Vipavi in bodo trajala dva meseca, nato pa še dva meseca v smeri proti Razdrtemu.

Druga faza protivetrne zaščite, ki bo izvedena po postavitvi testnih polj, pa bo vključevala izvedbo stacionarnih in mobilnih meritev vetra ob petih pojavih močne burje. Meritve se bodo opravljale izključno v terminih, ko so taki pojavi burje predvideni, torej v obdobju med 1. oktobrom in 30. aprilom.

Dars bo sicer zaradi del v predorih tudi ta vikend zaprl avtocestni odsek med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Avtocesta bo zaprta od danes od 21. ure do nedelje do 16. ure. Zaprta bosta uvoza Trojane v obe smeri. Pričakovati je zastoje, za osebna vozila je možen obvoz skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje.