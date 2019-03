Ljubljana, 29. marca - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju obarvan v rdeče. Zaenkrat je izgubil 0,14 odstotka, pod gladino pa indeks potiskajo delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Največ prometa so sicer vlagatelji ustvarili s Krkinimi delnicami, in sicer več kot 130.000 evrov.