Ob obletnici vstopa v Nato Slovenija potrjuje predanost zavezništvu

Ljubljana, 29. marca - Slovenija je na današnji dan pred petnajstimi leti postala polnopravna članica Severnoatlantskega zavezništva in se tako pridružila državam, zavezanim skupaj varovati svobodo, skupno dediščino in vrednote svojih narodov. Slovenija bo še naprej kot odgovorna članica prispevala k stabilnosti in varnosti evroatlantskega prostora, so sporočili z MZZ.