Pahor se je v New Yorku sestal z Guterresom

New York, 29. marca - Predsednik Borut Pahor se je v okviru delovnega obiska v New Yorku v četrtek sestal z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom, s katerim sta v palači ZN odprla razstavo ob 20. obletnici delovanja ITF. Pahor se bo danes sestal še s predsednico Generalne skupščine ZN Mario Fernando Espinosa Garces, so sporočili iz predsednikovega urada.