Februarja 14 odstotkov več prihodov turistov in 12 odstotkov več prenočitev

Ljubljana, 29. marca - Turistični nastanitveni obrati so februarja našteli skoraj 317.000 prihodov turistov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem mesecu lani. Turistični delavci so zabeležili 869.000 turističnih prenočitev oz. 12 odstotkov več kot lani, so sporočili iz statističnega urada. Skoraj polovico vseh prenočitev so ustvarili domači turisti.