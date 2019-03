Rammstein razburili s promocijskim videom za skladbo Deutschland

Berlin, 29. marca - Nemški težkokategorniki Rammstein, ki svoj sloves gradijo na kontroverznih videospotih in spektakularnih koncertih, so po mnenju politikov, zgodovinarjev in judovskih organizacij tokrat resnično šli čez rob. V videospotu za novo skladbo Deutschland, ki so ga svetu predstavili v četrtek, so se po mnenju kritikov neokusno poslužili podob holokavsta.