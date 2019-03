Na IJS bo nastal laboratorij za kemijo pod ekstremnimi pogoji

Ljubljana, 29. marca - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so danes razglasili zmagovalni projekt direktorjevega sklada za leto 2019. Med sedmimi prijavljenimi projekti so komisijo najbolj prepričali raziskovalci Matic Lozinšek, Blaž Alič, Mirela Dragomir in Kristian Radan s projektom laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji.