Šest kitajskih državljanov ilegalno vstopilo v Slovenijo

Šentjur/Celje, 29. marca - Celjski prometni policisti so v četrtek popoldne na avtocesti na območju Šentjurja ustavili voznika osebnega vozila. Ob tem se je izkazalo, da je v vozilu prevažal šest kitajskih državljanov, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. Policisti jih bodo danes predali hrvaškim varnostnim organom, voznika pa so pridržali in ga bodo kazensko ovadili.