Škofjeloški Hotel Transturist po čiščenju čaka prenova

Škofja Loka, 31. marca - Novi lastniki škofjeloškega hotela Transturist, ki je dolga leta propadal, so v minulih tednih že poskrbeli za očiščenje in zavarovanje objekta. Snujejo ureditev štirizvezdičnega hotela s 50 do 60 sobami, še pred začetkom prenove pa je treba končati določitev funkcionalnih zemljišč, ki se na sodišču vleče že vrsto let.