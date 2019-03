David Benedek novi član uprave Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 29. marca - Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na četrtkovi seji na predlog predsednika uprave Andreja Slaparja za novega člana uprave za mandatno obdobje petih let imenoval Davida Benedeka. Benedek, ki je bil še konec februarja član uprave Gorenjske banke, bo pristojen za upravljanje in razvoj odvisnih družb, so sporočili iz zavarovalnice.