Mednarodna skupnost kritična do sankcij proti Guaidoju

Quito/Bruselj, 29. marca - Kontaktna skupina za Venezuelo, v kateri so evropske in latinskoameriške države, ter Evropska unija sta obsodili sankcije proti vodji venezuelske opozicije Juanu Guaidoju. Tega so v četrtek venezuelske oblasti odstavile s položaja predsednika parlamenta in mu prepovedale opravljanje javnih funkcij za 15 let.