Dragić Miami popeljal do pomembne zmage proti Dončićevem Dallasu

Miami, 29. marca - Težko pričakovan dvoboj slovenskih košarkarskih asov Gorana Dragića in Luke Dončića v severnoameriški košarkarski ligi NBA ni razočaral. Oba sta blestela za svoji moštvi, na koncu pa je Dragić z izjemno predstavo in trojnim dvojčkom Miami Heat popeljal do zmage s 105:99 nad Dallas Mavericks Dončića.