V Portorožu zaključni simpozij projekta s področja varnosti in sledljivosti hrane

Ljubljana, 1. aprila - V Portorožu se je danes začel zaključni simpozij projekta ERA katedra ISO-FOOD, ki se ukvarja z varnostjo in sledljivostjo hrane z uporabo izotopskih tehnik. Simpozija se udeležuje približno 100 raziskovalcev iz Slovenije in tujine, med glavnimi temami pa bodo pristnost in sledljivost živil ter kakovost in varnost hrane.