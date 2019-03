Newyorške borze končale z rastjo

New York, 28. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z rastjo. Vlagatelji so pozdravili stabilizacijo donosov obveznic. Donosi obveznic so sicer v zadnjih dneh med vlagatelji povzročali skrbi, predvsem ker bi lahko pomenili tudi siceršnjo upočasnitev gospodarske rasti. Nadaljevali so se trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko.