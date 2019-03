SDS in SLS na evropske volitve s skupno listo, nosilka pri SAB Angelika Mlinar

Ljubljana, 28. marca - Za petek in soboto so napovedana razkritja list za evropske volitve še nekaterih strank. Ob tem sta za presenečenje poskrbeli SDS in SLS, ki imata po poročanju TVS na mizi predlog za skupno listo. Na listi bi bil tudi kandidat NLS. S presenečenjem pa naj v bi v petek postregli tudi v SAB, saj naj bi bila nosilka liste Angelika Mlinar.