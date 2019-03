Kanal A: Na OŠ Lucija več deset otrok s simptomi okužbe s salmonelo

Lucija, 28. marca - Več učencev Osnovne šole Lucija se je sredi meseca okužilo z bakterijo salmonelo, ki je za starejše in otroke lahko zelo nevarna. Otroci so jo najverjetneje dobili v šolski jedilnici. Po poročanju Kanala A so salmonelo uradno potrdili pri devetih otrocih, simptome, značilne za salmonelo, pa je imelo kar 90 učencev.