Pahor udeležence podnebnega srečanja v New Yorku pozval k podnebnemu ukrepanju

New York, 28. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes na sedežu Združenih narodov v New Yorku nagovoril udeležence srečanja na visoki ravni o zaščiti podnebja za sedanje in prihodnje generacije. Pozval jih je k takojšnjemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb, so sporočili iz njegovega urada.