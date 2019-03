V Vatikanu razstavljena Da Vincijeva slika Sveti Hieronim

Rim, 29. marca - Vatikanski muzeji so v razstavišču Braccio di Carlo Magno na Trgu sv. Petra razstavili sliko italijanskega renesančnega genija Leonarda da Vincija, ki prikazuje Svetega Hieronima. Edino Da Vincijevo delo, ki ga hranijo v muzejih in nasploh v Rimu, bo na ogled do 22. junija. Nato bo dragocena umetnina na ogled še v New Yorku in Parizu.