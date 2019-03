Evropski parlament za obvezno nadgradnjo avtomobilov z največ izpusti

Strasbourg, 28. marca - Evropski poslanci so potrdili resolucijo, ki članicam EU nalaga obvezen odpoklic avtomobilov, ki najbolj onesnažujejo okolje, in njihovo nadgradnjo na način, da se onesnaženje omili. Pri tem bodo morale sodelovati z avtomobilskimi proizvajalci. Kot so sporočili iz parlamenta, lahko le tako zagotovijo dejansko reševanje problematike starih dizlov.