Karadžić se je pritožil na obsodbo na dosmrtni zapor

Haag, 28. marca - Nekdanji predsednik Republike srbske Radovan Karadžić se je danes pritožil na odločitev Prizivnega senata Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu, ki mu je kazen za zločine med vojno v Bosni in Hercegovini prejšnji teden zvišal s 40 let na dosmrtno zaporno kazen, so sporočili s sodišča.