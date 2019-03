V Bruslju v senci kritik objavili predzadnjo projekcijo sedežev prihodnjega Evropskega parlamenta

Bruselj, 29. marca - V Bruslju so danes v senci kritik objavili tretjo in predzadnjo projekcijo sedežev v prihodnjem Evropskem parlamentu. Še vedno se najboljši izid obeta desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP). V Sloveniji kaže tri sedeže za LMŠ, dva za SDS, po enega pa za SD, NSi in Levico. Zaradi kritik bodo projekcijo objavili le še enkrat, aprila.