Danes podatki o dolgu in primanjkljaju ob koncu leta 2018

Ljubljana, 29. marca - Državni statistični urad bo danes objavil podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu v lanskem zadnjem četrtletju. Že vsa tri predhodna četrtletja so slovenske javne finance beležile presežek in pričakovati ga je tudi v četrtem. Po napovedih finančnega ministrstva naj bi v celem letu 2018 znašal 235 milijonov evrov oz. 0,5 odstotka BDP.