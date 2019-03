Ljubljana, 28. marca - Trgovalni dan na ljubljanski borzi se je iztekel z malenkostnim padcem indeksa SBI TOP. Ta se je znižal za 0,03 odstotka in končal pri 872,07 točke. Borzni posredniki so sklenili za 928.000 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, ki so zaključile na izhodišču.