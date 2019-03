Lanska letina strnih žit slabša, koruze za zrnje za tretjino več

Ljubljana, 31. marca - V Sloveniji je bila lanska letina vseh vrst strnih žit manjša od predlanske letine. Kmetovalci so pobrali manj glavnega krušnega žita, pšenice in pire, pa tudi ječmena in ovsa. Od vseh žit je lani najbolje obrodila koruza za zrnje, ki jo je bilo za tretjino več, je ta teden objavil statistični urad.