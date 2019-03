Tretji festival angažiranega pisanja o ženski pisavi, svobodi in poeziji

Ljubljana, 29. marca - Na Vodnikovi domačiji in v Kinu Šiška bo od 5. do 7. aprila potekal tretji festival angažiranega pisanja Itn. Ponudil bo predavanja in pogovore, med drugim z dansko pisateljico Janne Teller, med obiskovalci brezplačnih dogodkov bo zaokrožil tudi festivalski časopis. Prvi dan bo v znamenju ženskih pisav, drugi svobode, tema tretjega je poezija/svet.