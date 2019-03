Koprski občinski svet dal soglasje k poravnavi glede Hotela Koper

Koper, 28. marca - Koprski občinski svetniki so danes podali soglasje k sodni poravnavi, ki jo je občina sklenila z družbama DZS in Terme Čatež v sporu glede postopka prodaje Hotela Koper. S poravnavo se občina zavezuje, da v naslednjih treh letih ne bo uveljavljala predkupne pravice nad objektom, DZS in Terme Čatež pa se odpovedujeta odškodninskim zahtevkom.