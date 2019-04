Mesić: Z Drnovškom sva se dogovarjala o političnih potezah

pogovarjal se je dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 1. aprila - Z nekdanjim predsednikom predsedstva SFRJ Janezom Drnovškom sva dobro sodelovala in sva se v tistih časih v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko so se politične okoliščine spreminjale iz ure v uro, o vsem dogovarjala, je svoje spomine na sodelovanje z Drnovškom za STA obudil bivši hrvaški predsednik, 85-letni Stjepan Mesić.