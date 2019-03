V Ukrajini v boj za predsednika komik, čokoladni baron in plinska princesa

pripravil Mihael Šuštaršič

Kijev, 29. marca - V Ukrajini bodo to nedeljo predsedniške volitve, na katerih se bodo v prvi vrsti pomerili komik Volodimir Zelenski, sedanji predsednik in "čokoladni baron" Petro Porošenko ter nekdanja premierka Julija Timošenko, znana kot "plinska princesa". V drugi krog se bo skoraj zagotovo uvrstil Zelenski, boj med Porošenkom in Timošenkovo pa je še odprt.