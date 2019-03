Vlada še za pol leta podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

Ljubljana, 28. marca - Vlada je na današnji seji še za pol leta podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določajo sami, za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pa jih določajo sami na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Drugod po državi sta ti ceni regulirani skladno z uredbo.