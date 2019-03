Spar Slovenija lani z rekordno prodajo

Ljubljana, 28. marca - Spar Slovenija je lani ustvaril 804 milijone evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,6 odstotka več kot predlani in največ doslej. Tržni delež so kljub odprtju le ene nove trgovine bistveno povečali, na kar so zelo ponosni, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril generalni direktor družbe Igor Mervič.