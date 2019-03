Ljubljana, 28. marca - Indeks na Ljubljanski borzi se je dopoldne spustil 0,18 odstotka pod gladino. Največji padec beležijo delnice Luke Koper, ki so doslej padle za 1,79 odstotka. Največ prometa pa so vlagatelji dopoldne opravili s Krkinimi delnicami, in sicer za dobrih 274.000 evrov.