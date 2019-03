Malteška mornarica prevzela nadzor nad ladjo, ki so jo ugrabili migranti

Valletta, 28. marca - Malteška mornarica je danes sporočila, da je prevzela nadzor nad ladjo, ki so jo v sredo pred obalo Libije ugrabili migranti, potem ko jih je rešila na morju. Tanker, njegovo posadko in skupino migrantov so pospremili v pristanišče v Valletti, ob pristanku pa je policija aretirala pet migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.