Na letošnjem posvetu Medicina in pravo o globalizaciji medicine

Maribor, 29. marca - Na mariborski pravni fakulteti bo danes in v soboto potekalo že 28. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba, ki ga skupaj pripravljata pravna in medicinska fakulteta v sodelovanju z Društvom pravnikov Maribor in tamkajšnjim zdravniškim društvom. Osrednja tema letošnjega posvetovanja bo globalizacija medicine v 21. stoletju.