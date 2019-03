Incidenti v Piranskem zalivu se nadaljujejo brez premora

Ljubljana, 28. marca - Incidenti in kršitve meje v Piranskem zalivu se tudi leto dni in tri mesece po uveljavitvi arbitražne razsodbe o slovensko-hrvaški meji nadaljujejo brez premora. Kot je za STA sporočila policija, so letos zabeležili že 295 spornih dogodkov ali povprečno 3,6 na dan. Lani so jih povprečno zabeležili 4,5 na dan.