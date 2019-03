Domačini sami zavarovali propadajoči Napoleonov most na Ajbi

Kanal, 28. marca - Napoleonov most čez potok Ajba v Soški dolini je registriran kot nepremična kulturna dediščina. Nekoč je bil ta kamniti most strateškega pomena, saj je bil pomembna povezava z Benečijo, kmetje so ga uporabljali tudi za prehod v gozdove. Sčasoma je začel propadati, danes pa je njegovo stanje tako slabo, da so se vaščani odločili za ukrepanje.