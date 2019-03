Policisti v Spuhlji obravnavajo nasilno smrt

Ptuj, 28. marca - Mariborski kriminalisti v Spuhlji preiskujejo okoliščine jutranjega dogodka, v katerem so po pozivu naleteli na eno mrtvo in eno poškodovano osebo. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so na pokojni osebi opazili sledi nasilja. Tragični dogodek se je zgodil v zasebnem prostoru tako, da drugi ljudje po doslej znanem niso bili ogroženi.