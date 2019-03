Kitare Davida Gilmourja pred dražbo na ogled v Londonu

London, 29. marca - V prostorih avkcijske hiše Christie's London je na ogled zbirka kitar kitarista in pevca nekdanje skupine Pink Floyd Davida Gilmourja. Zbirka bo med 14. in 19. junijem ponujena na dražbi v New Yorku, izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene. V ospredju postavitve je kitara Black Strat, na katero je Gilmour igral številne uspešnice zasedbe.