Rusija pred volitvami v Ukrajini aretirala več krimskih Tatarov

Simferopol, 28. marca - Ruske oblasti so v sredo izvedle racije na domovih pripadnikov muslimanske manjšine na Krimu in aretirale najmanj 20 ljudi, ki jih sumijo članstva v prepovedani islamistični skupini. Do aretacije krimskih Tatarov je prišlo tik pred predsedniškimi volitvami v Ukrajini. Pripadniki te manjšine večinoma nasprotujejo ruski priključitvi Krima.