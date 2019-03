Na simpoziju v Mariboru po sledeh pionirja na področju apiterapije Filipa Terča

Maribor, 30. marca - V Narodnem domu Maribor bo danes potekal Mednarodni simpozij apiterapije, s katerim se bodo spomnili pionirja na tem področju Filipa Terča, v avli bodo postavili njegov doprsni kip. "Živel in zdravil je v Mariboru in njegovo življenjsko delo je temelj današnje apiterapije," so poudarili v Čebelarski zvezi društev Maribor.