Boston prišel do 103. točke v sezoni

Los Angeles, 28. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali štiri obračune. Druga najboljša ekipa lige NHL Boston Bruins je z zmago proti že odpisanemu moštvo New York Rangers s 6:3 vpisala svojo že 103. točko v sezoni. Prvi strelec kosmatincev je bil David Pastrnak, ki je dal tri zadetke in dve točki vpisal še s podajama.