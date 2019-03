Razpis za novega najemnika mariborskega letališča predvidoma aprila

Maribor, 28. marca - Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma aprila objavilo razpis, s katerim bo moralo najpozneje do sredine julija najti primernega upravljavca mariborskega letališča, če se želi izogniti morebitnemu zaprtju. Takrat se namreč sedanjemu najemniku izteče polletni odpovedni rok. Na ministrstvu menijo, da so postopki do izteka roka izvedljivi.