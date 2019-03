VS ZN obsodil ameriško priznanje izraelske suverenosti nad Golansko planoto

New York, 28. marca - Varnostni svet Združenih narodov je v sredo obsodil enostransko odločitev ZDA, ki so Golansko planoto priznale za izraelsko ozemlje. Odločitev je na seji VS ZN, sklicani na zahtevo Sirije, soglasno obsodilo vseh ostalih 14 članic Varnostnega sveta, poročajo tuje tiskovne agencije.