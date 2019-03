Romi v Franciji zaradi lažnih novic deležni napadov

Pariz, 27. marca - Romi v Franciji so bili v zadnjem času tarča več napadov, potem ko so se po družbenih omrežjih razširile lažne novice, da naj bi kradli otroke. Njihovi predstavniki so danes pozvali k stalni policijski zaščiti Romov. Francoska vlada pa je obsodila napade, v povezavi s katerimi so prijeli več deset ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.