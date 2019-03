Pogrešana mladoletna Graciela Staniša iz Drnovega.

Krško, 27. marca - Svojci od ponedeljka popoldne pogrešajo mladoletno Gracielo Staniša iz Drnovega. Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov in ima dolge temne lase. Oblečena je v svetle jeans hlače z rdečo črto in belo jopico s črnimi pikami. Obuta je v športne copate. Policija izvaja aktivnosti za izsleditev pogrešane, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.