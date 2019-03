V DZ široka podpora oprostitvi dohodnine za nadomestila za delo v volilnih odborih

Ljubljana, 27. marca - Poslanci so danes sprejeli novelo zakona o dohodnini, s katero bo nadomestilo za delo v volilnih odborih na volitvah in referendumih oproščeno plačila dohodnine, kar je bila praksa od osamosvojitve do zadnjih državnozborskih volitev. Novelo je predlagalo 88 poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem iz LMŠ, tako da je dobila široko podporo.