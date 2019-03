Britanski parlament razpravlja o možnostih brexita

London, 27. marca - Britanska poslanska zbornica danes razpravlja o možnostih brexita, o katerih bodo drevi tudi glasovali. Predsednik parlamenta John Bercow je za glasovanje izbral osem od 16 možnosti, ki so jih vložili poslanci. Med njimi so brexit brez dogovora, obstanek v enotnem trgu in referendum o izstopnem sporazumu.