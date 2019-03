Na štajerski avtocesti dolgi zastoji

Ljubljana, 27. marca - Na štajerski avtocesti pri Krtini so sprostili promet proti Celju, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas. Med Ljubljano in Krtino nastajajo zastoji. Za vozila do 7,5 tone je obvoz možen po regionalnih cestah Ljubljana-Trzin-Domžale-Lukovica, skozi Zasavje ali skozi Tuhinjsko dolino.